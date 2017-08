—Esa canción dice: "No juremos para siempre; para siempre es mucho tiempo". El amor también lo pienso de esa manera, no porque las cosas no puedan durar mucho tiempo, pero si las pensamos para que duren, estamos forzando algo que no sabemos cómo es en realidad. Lo bueno es vivir cada día y ver si al día siguiente ese amor se renueva, o no; pero no pensar que es para siempre. La canción iba a titularla "El anti bolero", porque era lo opuesto a decir "Te amo, vamos a estar juntos toda la vida", y todo eso. "Ahora estamos juntos, bien".