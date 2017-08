"Cada aventura es un viaje totalmente nuevo. Disfruto surfeando pero trato de no asumir ningún tipo de riesgo porque no me gusta golpearme", dice Luli que este verano se lastimó la cola y las piernas en un incidente en el mar durante unas vacaciones en Indonesia. "Me corté con las quillas de la tabla y no la pasé tan bien. Ni siquiera era una ola difícil o muy grande, pero son cosas que pasan y, gracias a Dios, no me he dado grandes golpes. Por suerte no me atemorizó para continuar", destacó.