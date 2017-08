"Me partió la cabeza, me atravesó y empecé a conectar con una sensiblidad que antes no había sido movida por ningún artista ni por ninguna música. Yo venía más con el rock, como cualquier adolescente, y eso me conectó con una tradición muy sagrada, que es muy difícil de conectar hoy. De alguna manera yo lo hago responsable al Polaco (Goyeneche) de esa conexión", explicó de la Serna, quien más allá que en su casa se esuchaba tango por su padre y su abuelo, llegó al arte del 2×4 por curiosidad propia.