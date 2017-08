—Soy exigente, pero también me perdono y me permito cosas. El paso del tiempo es inevitable, a mí me gusta acompañarlo de una manera natural, no me quiero cambiar en la cara, no me quiero convertir en otra persona, quiero ser yo bien mantenida, como esas mujeres que tienen 50 pero están espléndidas. Por supuesto, como toda mujer, me levanto y hay días en que te detestás. Te ves al espejo y decís: "Yo con estas ojeras no voy a salir a la calle".