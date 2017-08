Se conocieron una noche de primavera de 1987, cuando una amiga de ella, que por entonces salía con el hermano de él, organizó un encuentro para presentárselo. "Nunca me banqué mucho las presentaciones. Fue bastante fortuito. Era el cumpleaños de mi hermano, algo me habían dicho de que me querían presentar a alguien. Me senté frente a frente en la misma mesa, y tuvimos una relación divina de entrada", recordó Guillermo Francella recientemente sobre aquél instante mágico en que sus vidas cambiaron para siempre.