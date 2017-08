—No, no. No es que me dieron ganas de ser padre, pero quizás empiece a bocetar lo que sería como padre. Me imaginé por momentos: acompañando a mi hijo a un recital, teniendo una charla con él, caminando por la playa. Pero no la necesidad de ser padre, ¿se entiende? Me vi cómo sería, pero no vi el deseo. Lo tomo más como una consecuencia del amor, que un nicho faltante. No es: "Huy, tengo que tener un hijo porque se me pasa el carro o porque me embolo de mi mismo". No. Me embolo de mí mismo pero no voy a tener un hijo como pasatiempo.