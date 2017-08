Respecto a su opinión sobre si la gente del medio le dio la espalda al hombre de extensa trayectoria en este momento tan difícil, dijo: "Pero no es de ahora, la actitud de las personas no me sorprenden para nada a esta altura de la vida. Si el medio le dio la espalda me parece que él tampoco se pudo acomodar bien, fue algo mutuo".