—Sí. Además, me siento muy orgulloso de ello. El primer adelanto que me dio la discográfica se lo di a mis padres, fueron seis mil euros. Cuando empecé a ganar un poco de dinero pude retirar a mi padre que trabajaba fuera de casa, porque mi mamá lo hacía dentro, pero retirarle relativamente porque luego lo he hecho trabajar conmigo mano a mano. No es mi manager, pero me ayuda y me asesora con muchas cosas.