Rodrigo Lussich le preguntó si siente que fue una "decepción" su paso por la política y ella contestó: "Sí. Le tuve que tomar juramento a Kirchner, los malos momentos que me hizo pasar… Primero no quería salir porque no quería que yo le tomara juramento. Después cuando supo que había logrado el quórum y que yo tenía que estar en la asunción, salió revoleando el saco que siempre tenía mientras la gente de La Cámpora me decía palabrotas muy sucias a los gritos. Nunca me lo habían dicho, no lo puedo decir porque por televisión creo que no se puede. Después cuando le tomé juramento, la Constitución establece que el juramento tiene dos partes y tenés que leerlo aunque lo sepas de memoria. Leí la primera parte, me dijo 'sí, juro'. Cuando iba a decir la segunda parte se fue".