—Muy. Era un acto por el Día del Ejército. Estaba (Eduardo) Duhalde de presidente: el país estaba difícil todos los días y nada cerraba. Y yo no podía creer tenerlo ahí, a diez butacas, a Galtieri. "No puede ser", dije, y no sé cómo pero me mandé. Aproveché que (Ricardo) Brinzoni, el Jefe del Ejército, se va a acompañarlo a Duhalde y lo sigue la guardia. Ahí me mando. Vuelvo y me dice el productor: "¿Qué le dijiste a Galtieri?". Le contesté: "No me acuerdo".