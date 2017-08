"Me siento en mi mejor momento. Los 40 me pegaron re bien. Los 30 también me pegaron pero era un bebote, me faltaban un montón de cosas por vivir, que las viví en estos 10 años. Mi mejor década fue de los 30 a los 40. Fue gloriosa, salvo por este último período por lo de mi enfermedad. Ahora me siento un hombre. Los 40 me encuentran pleno, me siento bien físicamente, con energía, no tengo ninguna secuela de lo que fue mi enfermedad. Me falta trabajar", relata Matías sobre el cambio de década y adelanta que tiene propuestas laborales que analizará después de su viaje.