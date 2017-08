—Es cansador, pero en general es cansador, veo a mis amigas que tienen maridos en la casa e igual la pasan pésimo (risas). A veces me canso de más cuando pasó un tiempo que no viene o no van, pero está bastante controlado el asunto, y a mí me gusta que estén conmigo en mi casa y ocuparme de la crianza. Soy bastante controladora en ese sentido y me gusta ser una madre que sabe todo lo que pasa, decidir la comida que comen. Estoy muy en el día a día y me da mucha satisfacción. Más allá de que me agoto, por supuesto, como todas las mujeres.