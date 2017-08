"Me gustaría ser mamá, no sé si dentro de tanto, pero quizás el año que viene sí. Tampoco es que me voy a casar para tener hijos, no tengo ese mambo. Tampoco me quita el sueño, me parece que es mucho más importante lo que uno siente, el día a día, entonces lo vivo con mucha naturalidad. Tampoco sueño con el vestido blanco, para nada, ni siquiera es algo que me queda pendiente si me caso en otra circunstancia. Me gustaría casarme de una manera mucho más relajada, en un momento fantaseé con una boda en la playa, cosas así, pero bueno, por ahí es más difícil", concluyó al respecto.