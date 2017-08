Seguramente sos de los que apenas aparece la tanda publicitaria –los "reclames", como decía mi abuela– agarran el control remoto y cambian rápido, como para no ver comerciales, avances de otros programas y mucho menos los spots políticos en épocas de campaña. Es lógico. Vivimos en tiempos en los que queremos ver todo a la vez y no perder ni un segundo en cuestiones que no nos interesan. ¡Relajarnos jamás! parece ser el lema de estos tiempos.