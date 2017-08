—En estos días donde hice el lanzamiento de mi canción con Kevin Roldán, puse una foto dándome la mano con él y había hombres que me ponían exactamente igual: "Kevin, no la agarres a ella, es mía". Pero lo valoro, me gusta porque de cierta manera es lindo verlos a ellos que se metan tan de corazón con el proyecto, que lo empiecen a ver a uno de esa manera, como que uno es para ellos y de nadie más. A mí me agrada, no me molesta. Pues relación no tengo, estoy muy solterita enfocada, en mi proyecto. Pero qué rico sería tener novio: ya llevo mucho tiempo sola. Los tiempos no dan, las cosas no se hacen, por ahora estoy bien así.