"Se llama Delfina , es lo más lindo y bueno del mundo, nació el miércoles pasado y pesó pesó 2,992kg , estoy feliz", afirmó en declaraciones a Teleshow. "Con Marce, mi marido, estamos embobados. El momento en que me la pusieron en el pecho no lo podía creer, fue lo más lindo que me pasó en la vida", agregó la conductora de Hoy ganás vos -el programa que lidera junto a Fabián Gianola por Canal 9- y de Fuera de eje, por la pantalla de Fox.