Rodrigo: —Y yo también. A mí me encanta tocar la guitarra, pero mis compañeros me dicen: "No toques". En cinco discos no pude grabar ni una sola acústica. Pero uno tiene que ser inteligente también. Y bueno, ni toqué, ni me enojé, ni nada. Al contrario, me río de mí mismo. El problema ya es cuando quiero ir a tocar la batería: se puede jugar con eso, pero después no sé si termina rindiendo tan bien.