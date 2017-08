"Nada ni nadie me va a hacer creer que no me estas cuidando la espaldas hermano. Te siento cada segundo al lado mío. Pero que ganas de abrazarte que tengo la puta madre. Cuanto me hacen falta tus sonrisas, palabras y amor. Que huella dejaste en este mundo oscuro hermano. Día a día sigo aprendiendo. Quedate tranquilo que nunca voy a permitir que se apague la magia. Te amo para siempre!", publicó el artista en su red social, junto a una foto donde se los ve a ambos juntos durante la fiesta de casamiento de Nico con Gimena Accardi (32), que fue apenas días antes de su fallecimiento.