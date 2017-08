Con un vestido blanco muy escotado, peluca rubia con rulos, labios bien rojos y el típico lunar en el rostro, la actriz y presentadora emuló nada más y nada menos que al ícono sexual de Hollywood durante la década del ´50 y se llevó la ovación y el reconocimiento del público presente con su interpretación de Two Little Girls From Little Rock, el tema de la película Los caballeros las prefieren rubias.