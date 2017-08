Cada uno juzgará si la locura por las entradas es justificada, pero lo cierto es que los lineups del festival suelen traer platos fuertes: Metallica, Red Hot Chilli Peppers, Noel Gallagher, The Strokes, Pharrell Williams, Duran Duran, The Smashing Pumpkins, New Order, Rancid, Robert Plant y Tame Impala son solo algunos de los nombres internacionales que visitaron el país en el marco del "Lolla", mientras que también hay lugar para lo mejor de la música local con apariciones de El Mató a un Policía Motorizado, Babasónicos, Illya Kuryaki, Juana Molina, Lisandro Aristimuño, Pedro Aznar, Pez y muchos más.