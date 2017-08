Lejos del Bud Light, fue el turno de Grouplove, el artista más ganchero del día. Hannah Hooper no descansa ni un segundo, es un volcán que entra en erupción constantemente, aún cuando su voz le juega una mala pasada.

Mientras las luces de los rascacielos iluminaban toda la ciudad de Chicago, Arcade Fire subió al main stage del Gran Park para darle el broche de oro al evento. Con un set list soberbio, los canadienses arremetieron con "Everything now", que le da nombre a su nuevo álbum. Si uno escucha por primera vez ese teclado, esa melodía, ese ritmo, responde muy seguro: "Esto es ABBA". Una banda extraída de los '70 haciendo mucho por el indie pop y el dance en la actualidad. El grupo repasó su placa más reciente y acudió a sus éxitos como "Here comes the night time" o "Ready to start". Todo queda en familia, Win Butler, líder del grupo, es el marido de Régine Chassagne, y hermano de William Butler. Esa química se evidencia en el escenario, pero precisamente fue lo que faltó ya que "Chemistry", la mejor canción de Everything now, quedó relegada de la lista final.