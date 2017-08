Los ex integrantes de la banda, también, invitan a que no se reproduzca el video y manifestaron su descontento con su ex discográfica: "Las imágenes difundidas son de exclusiva propiedad de quien en aquella ocasión fuera el sello discográfico del grupo musical, motivo por el cual no podemos ni autorizar ni impedir su difusión, pero invitamos a todos a no reproducir el video ni adquirir futura edición de dicho material en DVD, en muestra de disconformidad por la falta de ética y por su publicación 13 años después del show y con única finalidad de su comercialización inescrupulosa. La edición de este material es pura y exclusiva responsabilidad del sello y productor Pelo Aprile".