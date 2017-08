Como si fuese una casualidad del destino, tras el último acorde de "Out of the black", la multitud comenzó a dirigirse frente al Lake Shore, a metros de allí se encuentra el Grand Park, el main stage del festival. Enjaulados con luces flúor y adoctrinados por la cultura hipster, comenzó a tocar Alt-J, un trío que carece de bajista, en contraposición de la ausencia de guitarras en Royal Blood. Con un rock psicodélico a más no poder, los oriundos de Leeds le pusieron la alfombra roja al artista estrella del Lollapalooza 2017.