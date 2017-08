Podríamos afirmar que una de las series que inauguró el revival de los 80 fue Stranger Things. Esta producción de Netflix, creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, está plagada de simbolismos ochentosos. The Clash, David Bowie, Toto o New Order son algunas de las bandas que escuchaste a lo largo de la primera temporada. De hecho, la versión del soundtrack salió en cassette a la venta este año. El tráiler de la segunda temporada-que llega el 27 de octubre- está musicalizado con un tema de Michael Jackson. A todo eso tenemos que sumarle la vinculación con películas de la época de grupo de amigos sub 13 como fueron Cuenta conmigo o Los Goonies. Los cabellos con permanentes de las chicas, los pantalones nevados, los chalecos y el pelo rebajado de los varones, hacen que nos transportemos a los 80 casi de cabeza.