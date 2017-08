"El único prejuicio y el peor enemigo es el mío. Naturalmente los argentinos somos bastante pre juiciosos y me incluyo -admite Romina-. Pero toda la vida me puse trabas, por eso recién hace cinco años empecé a hacer esto, siempre estuvo primero el teatro. Tenía mucho temor a lo que hoy ya no. O si hoy está ese miedo, uno le pone el cuerpo y logra hacer real el disco tan esperado".