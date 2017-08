¿Y el rol del Estado? Por caso, su colega Jorgelina Aruzzi sostiene que debe "cuidar a los actores, los trabajadores y los jubilados". Pero María no lo cree así. "Tenemos la costumbre de echarle toda la culpa al Estado (…). No se puede pretender que un país sumido en la pobreza haga subsidios estatales. No debe ser así. Que esa plata la utilicen para cosas que son mucho más necesarias: que hagan cloacas, calles… -argumenta-. Los actores tenemos otras salidas, como el teatro. ¡Hay que pelearla!".