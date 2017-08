Ryan Adams (a no confundir con el canadiense Bryan, por favor) subió al escenario de Tito's. Las primeras notas del teclado no dejaron lugar a duda alguna y le dieron paso a la inconfundible Do You Still Love Me?. Su repertorio fue a lo seguro y ganó por goleada con Gimme Something Good y When The Stars Go Blue, en la que todos los muchachos se abalanzaban a sus parejas dedicándoles la letra.