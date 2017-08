-¿Hacés alguna dieta para recuperar tu peso?

-Sí, para engordar, con hierro y vitaminas así se me abre el apetito. Tengo que comer proteínas permanentemente. Me cuesta mucho cuando se me cierra el estómago. Todavía no estoy haciendo actividad física porque solo con estar arriba de estos tacos me estoy cansando. Pero estoy más tranquila y trabajando, que es lo que más me importa. En el 2016 estuve grabando un disco, Mi viaje, que me falta un tema para terminarlo: si Dios quiere, este año o el próximo lo sacamos. Estoy tratando de volver a lo que hice toda mi vida.