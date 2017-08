-Lo que me pasó con Bollywood es muy loco porque a principios de año estaba haciendo los trámites para irme a probar suerte a Nueva York. Antes de irme me surgieron dos audiciones: una para la obra de Muscari y otra para el Cervantes. Fui a audicionar como training al Cervantes, pero algo en mí me decía que esa forma de trabajo no era la que quería para mi artista de hoy. Y con Bollywood me pasó lo contrario; después de tres semanas me dieron la noticia de que había quedado seleccionada y postergué mi viaje. Nunca me hubiese imaginado que esta experiencia me cambiaría tanto en la vida.