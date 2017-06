Además ha logrado conseguir numerosos discos de platino y ha sido galardonado con siete premios Grammy; uno en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina en 2003 por "Your Body is a Wonderland" y dos premios en 2005 con su tema "Daughters". Por su álbum Continuum ganó el Grammy como Mejor Álbum Pop. A su vez, fue galardonado en 2007 con "Waiting on the World of Change" y en 2009 ganó dos galardones con "Say" y "Gravity".