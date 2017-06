"Estoy acostumbrada a que me manden mensajes en Instagram mis seguidores, poniéndome qué linda que sos y ese tipo de cosas, pero ahora llegan el triple. Mi directo de Instagram explota, encuentro Whatsapp de números que no tengo registrados, gente que no sé quiénes son y cómo tienen mi número, pero me escriben. Y algunos me dan gracia, porque me ponen ´no sé cómo decirte que hay un video tuyo dando vueltas. ¿En serio?, no me digas, ¡¡¡me muero!!!", cuenta con humor sobre cómo se multiplicaron las propuestas masculinas desde la explosión del material privado que ella le había enviado a quien era su pareja.