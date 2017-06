"Si no tuviese el apoyo de ellos no podría hacer esto. Imaginate que yo viajo, estoy los tres días allá, tengo un chiquito, una nena. Sí, me apoyan porque saben que es lo que me gusta, que le pongo muchísimo esfuerzo y hasta a veces me retan, porque es como que me apasiono tanto que me dicen ´te va a hacer mal, vas a terminar enferma´", reconoce entre risas.