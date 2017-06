"Tenía dos opciones: volvía a operarme o iba al gimnasio por el resto de mi vida para fortalecer la rodilla y así evitar la cirugía. Pero como había sufrido tanto en el postoperatorio, me metí en el gimnasio. ¡Lo odiaba! Pero comencé a ver en el espejo ciertas curvas que me empezaron a agradar, como el glúteo. Y le fui poniendo más pasión al entrenamiento, apuntando a un cuerpo que me gustara".