Sobre lo ocurrido, el director contó: "Una vez que se propone la puesta de cámara digo 'acción' para arrancar la toma. La chica me pasa por el costado, como estaba previsto, abre la puerta y tiene un diálogo de menos de dos segundos. Cuando se me vienen encima para cruzar la cámara veo como una luz celeste que me encegueció. Me enojé, dije '¿me están cargando?' porque pensé que alguien sacó una foto con flash. Pero nadie estaba con una cámara ni un teléfono, estaban todos en sus posiciones, nadie entendía nada".