-GA: La gente muchas veces no cree que inventamos todo en el momento. Hay un actor que dirijo en una obra -trabaja conmigo y debería creerme por nuestra relación- y me dijo "tienen algo preparado". Vino dos veces y las dos veces me dijo lo mismo. ¡Mi mamá durante muchos años tampoco me creyó! "¿Ustedes se juntan y la arman antes?", me decía.

-TC: Una vez a la salida del teatro vino una señora muy enojada: "¿Por qué no dicen que está armado? Yo soy actriz, no me van a tomar el pelo". Nosotros los invitamos a que vuelvan cuando quieran.