Recientemente, Lizy reveló en Intrusos que estaba enojada con De la Ve porque llevó a la Justicia a Mabel, la mamá del diseñador Jorge Ibáñez: "Cuando un amigo me dice 'la voy a buscar a Mabel, que va a una mediación y no sé qué', me dolió mucho. No me gustó para nada. Nunca pensé que iba a pasar una cosa de esas, nunca me lo imaginé. Yo pensaba: 'Flaca, es tu hermano. Qué orgulloso debe estar de vos, que llevás a su madre a una mediación".