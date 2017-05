Tras hacer el tratamiento que le aconsejaron los médicos, Paula está bien de salud. "Cumplí con la rehabilitación, tomé los antiinflamatorios y hasta tuve que usar almohadillas con calor: no la pasé nada bien…". Pero la bronca no se le va. Ese alivio no llega. "¡Es una barbaridad y un calvario seguir peleando con una aseguradora que no se hace cargo! Odio las injusticias, las detesto, me sacan; y esta es una de ellas. Nunca me había pasado algo así, pero no es la primera vez que lucho contra una injusticia".