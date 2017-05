Sobre el sketch de apertura, que contó con grandes figuras como Mirtha Legrand, Lali Espósito, Valeria Bertuccelli, Mariana Fabbiani, Florencia Peña, Leonardo Ponzio, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, el conductor confesó que le hubiese gustado contar con la presencia de Mauricio Macri y Lionel Messi. "No vi el teléfono todavía pero seguramente Mirtha me va a llamar. Me había pedido que no cortara su escena, así que duró los siete minutos que hicimos. No sé si se dan cuenta pero tenerla a Mirtha es un logro de producción. No actúa en ningún lado y tenerla me parece un sueño".