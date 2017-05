—Sí. Yo soy un desastre. Justamente me paso de sincero. Eso es bastante el gen de mi madre. Lo que tengo que ser es bastante amable en cómo digo las cosas. Sino también esto que termina siendo un choque, y no terminás trasladando ningún tipo de mensaje. A mí me podes preguntar cualquier cosa que yo te voy a decir lo que otros no te dirían. Nunca me importó ese lado. No me banco la careta. No me la banco. No la puedo sostener. Estoy haciendo un trabajo muy bueno, por ahí estar con alguien que no me llevo bien, tener un trato amable y no ser falso.