Los productores de Netflix no dejaron pasar esta oportunidad y a fines del año pasado lanzaron The Crown, la serie más costosa de la historia, que contó con un presupuesto de USD 130 millones para su primera temporada. Basada en la aclamada obra teatral The Audience de Peter Morgan, narra la historia de la relación entra dos de las instituciones más poderosas del mundo: el palacio de Buckingham (residencia de la reina) y el número 10 de Downing Street (residencia del primer ministro del Reino Unido). Por supuesto, el protagonismo de Claire Foy, la actriz que interpreta a la reina Isabel II, es absoluto. Y una pregunta no tardó en aparecer: ¿qué opinará la monarca al respecto?