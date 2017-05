-¿De todos los países que viajas hay alguno que consideras tu hogar?

-No, porque he viajado tanto en los últimos años que he aprendido que no existe el hogar. El hogar eres tú. No me atrae una tierra, para mí es importante la cultura, las personas. Mi hogar son mis amigos y mi trabajo. Entonces me siento a gusto, por ejemplo aquí en Buenos Aires, igual que cuando vuelvo a casa en Madrid estoy también muy a gusto porque veo a mi familia. He aprendido a sentirme bien en cualquier lugar del mundo.