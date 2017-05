La prestigiosa actriz confiesa que este año está "mucho más relajada" por no tener que ocupar su lugar en el jurado, aunque pasó "momentos maravillosos" en el Bailando. "Yo no soy mediática, no sé serlo -se justifica-. Y ahí hay que aprender a disparar cosas, y ahí me quedo… (ríe)… No conozco el ataque. Pero gracias a Dios en el momento en que Marcelo (Tinelli) decide que sean cuatro (y no cinco en el jurado), se unen mis ganas de volver al teatro".