"La actuación estaba en mí, pero no le daba protagonismo, en el secundario apareció. Recitaba y entraba en trance. Después empecé la facultad y de afuera me decían que tenía que actuar, pero yo no me daba cuenta. Con amigos hacía monólogos, payasadas, creaba personajes y para mí era divertido. Una vez vi que había clases de teatro en la facultad, fui al casting y yo no estaba, ahí dije 'voy a ser actriz'", recordó.