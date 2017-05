"Me pasó algo que me cambió la vida", les contó Gendler a Ronnie Arias y Alejandra Salas, sus compañeros el programa Sarasa, de FM 100. "Saqué a pasear a los perros, porque me mudé. Tienen un lugar donde estar hasta que acomode mi casa nueva. Se mete un tipo, me viene a encarar. Me pega en la oreja, pensé que me había pegado con la mano. Le pregunté: '¿Qué hacés flaco?'. Me contesta: 'Te quemo, te quemo'…".