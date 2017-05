Los rumores de separación comenzaron a circular el año pasado. Recién el pasado 9 de mayo Cubero confirmó las versiones: "Hace un mes que estamos separados, estoy sin el anillo y ella también. No quisimos salir a hablar por nuestras nenas". Al ser consultado por el programa Infama si la sigue amando, fue contundente: "Hoy no, porque esta crisis me ha golpeado bastante, hice todo por estar a su lado, pero volvió a ser la Nicole que conocí, que no era feliz".