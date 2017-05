"No sé por qué no me animaba a hacer el blog", dijo y explicó que centra su historia en su rol de madre porque si estuviera sola, todo sería diferente: "No podría". Su hija es su motivación para ir adelante: "Si venís de quimio tenés ganas de acostarte, pero no podés porque tenés una hija. Podés pedirle ayuda a tu gente, pero no es lo mismo, porque vos sos la mamá. Espero ayudar a otras mujeres a que sepan que no están solas y que es una cagada, pero que hay que llevarlo de la mejor manera. Uno mil veces piensa 'hasta acá llegué', pero tu hija abre la puerta para pedirte que juegues con ella y te das cuenta que hay que seguir".