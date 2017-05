Garciarena y Paoloski se conocieron por amigos en común y en 2012 comenzaron un noviazgo, que con el tiempo se consolidó. "Eramos muy amigos de todo un grupo, y de todos por ahí él no era el más más amigo. Yo no gustaba de él, él dice que sí, pero no. El no estaba tanto tiempo como los otros (en el grupo). Empezamos a pasar mucho tiempo juntos porque los dos nos habíamos separado. Yo lo veía como amigo y él no", detalló la actriz al recordar cómo fue que la vida los unió.