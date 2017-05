Al momento de verse al espejo, la futura diplomada en criminología y criminalística se muestra orgullosa: "Veo a la mujer en que me convertí", dice. "Cuando uno es chico tiene sueños y proyecta. Yo quería formar una familia con el hombre de mi vida, no era sólo el deseo de ser madre, era tener un hijo fruto del amor. Sólo cuando me llegó el amor verdadero eché raíces, así que hoy veo que me convertí en esa mujer que soñaba ser", explica Vanesa, quien dice estar viviendo un embarazo "súper placentero".