A lo largo de toda la entrevista, Paloma negó llamar "madre" a Aschira, a quien demandó por estafa: "Se gastó todo esa señora, no se merece ni siquiera que la nombre. Me mintió toda la vida y me ocultó mi verdad. Siempre trató de sacarme de encima, trató de darme a su madre: me llevó a España a los cuatro años con la intención de dejarme allá porque decía que no podía hacer su vida y que yo la interrumpía en sus cosas. Mi abuela le dijo que no".