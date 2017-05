Aquí, un hombre guapo como Esteban Lamothe con un buen ambiente. Aunque la camisa no era tan buena y faltó cerrarlo con una corbata. Igual, no desentonaba en la fiesta. Y a su lado Ludovico Di Santo, que maneja la moda y la disfruta, por eso logra buenos looks sin esfuerzo; este es un claro ejemplo.